回應罷免　王鴻薇：藍營將勇敢面對打團體戰

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月5日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日受訪時，回應民進黨針對國民黨“立委”發起的罷免行動，強調黨內將打團體戰，沉著應對並加強法案論述，同時對台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌表態相挺的態度表示歡迎，期望在野陣營能一起支持共同監督執政。



面對近期綠營罷免國民黨“立委”的行動，王鴻薇今受訪時表示，黨內將針對相關議題展開充分討論，強化論述，並計劃在新會期提出民生、經濟等重點法案。她認為，即便國民黨“什麼都不做”，綠營仍會透過抹黑與輿論操作製造風向，因此黨團會堅持做好該做的事。



對於面對罷免是否應“冷戰”還是“熱戰”，王鴻薇認為策略會依不同選區有所調整，但重點在於贏得最後勝利。她強調，此次罷免風潮是民進黨為翻轉“立法院”席次，同時布局2026地方選舉的敲山震虎政治操作。她強調，國民黨將打團體戰，確保每位“立委”不受罷免影響，繼續在“立法院”為選民發聲。



王鴻薇也對民眾黨團總召黃國昌呼籲民進黨不要介入罷免案一事表示，只要有助於共同監督執政黨、反制這場“政治鬥爭式罷免”，國民黨都會樂見其成，歡迎理念相近的朋友合作。



面對記者詢問是否擔心個人罷免風險，王鴻薇強調自己剛經過選舉洗禮，對選民負責，而非對罷免團體負責。她重申，“為所當為，言所當言，毫無畏懼。”