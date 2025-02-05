綠掀大罷免　張啟楷：白將參與藍活動幫宣講

民眾黨籍“立委”張啟楷。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電（記者 鄭羿菲）綠營掀起“大罷免”，台灣民眾黨代理主席黃國昌昨天表態，若賴清德不清楚表達反對黨公職參與大罷免，民眾黨將有具體行動。民眾黨“立委”張啟楷5日錄製影片回應，已有中國國民黨籍“立委”聯繫，民眾黨重要幹部、“立委”會在適當時間點參與幫忙宣講，反制民進黨這種不必要的政治性罷免。



新春開工第一天，朝野就吹起大罷免號角，近20個親綠罷免團體上午赴“中選會”送件要罷免藍委，呼應柯建銘日前喊出大罷免。民眾黨代理主席黃國昌4日曾表態，若賴清德在5日民進黨中常會仍不清楚表態反對黨公職參與大罷免，民眾黨將盤點、下鄉到不適任綠委選區宣傳不適任事蹟。不要心存幻想，認為民眾黨沒有作為



張啟楷5日錄製影片表示，去年民進黨就曾惡罷國民黨籍基隆市長謝國樑，當時他與民眾黨籍“立委”林國成都曾到基隆幫忙謝國樑掃街等，這次民進黨惡霸的範圍又更大，民眾黨不會坐視不管，一定會有動作，這段時間已經有藍委聯絡，最近會陸續辦一些活動，民眾黨重要幹部、“立委”會在適當時間點前往幫忙宣講，反制民進黨這種不必要的政治性罷免。



張啟楷說，另外，民進黨籍不適任“立委”真的非常多，民眾黨一直呼籲多數民眾都反對大罷免，請賴清德趕快踩煞車，若再踩油門，民眾黨會辦一些活動，包括必要時下鄉宣講，讓民眾知道有多少綠委不適任、對不起台灣民眾，這些人才是應該被罷免的對象。