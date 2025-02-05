海基會悼念辜嚴倬雲　長期協助推動兩岸交流

海基會創會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲2月4日辭世，享壽105歲。(照片：雲朗集團提供) 中評社台北2月5日電（記者 鄭羿菲）海基會創會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲2月4日辭世，海基會5日上午發出新聞稿表示，海基會沉痛悼念，辜嚴女士長期協助辜前董事長推動兩岸交流，1993年4月兩岸兩會在新加坡舉行歷史性的“辜汪會談”，以及1998年10月辜前董事長首度率團赴中國大陸進行“辜汪會晤”，辜嚴女士均陪同前往，並發揮柔性穩健的力量，展現大家風範，令人敬仰。



海基會表示，董事長吳豐山、秘書長羅文嘉7日將親自前往弔唁，並全力協助治喪。



海基會表示，頃聞海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲於2月4日仙逝，海基會謹表沉痛悼念之意。



海基會說，辜嚴倬雲長期協助辜振甫推動兩岸交流，1993年4月兩岸兩會在新加坡舉行歷史性的“辜汪會談”，及1998年10月辜振甫首度率團赴中國大陸進行“辜汪會晤”，辜嚴倬雲均陪同前往，並發揮柔性穩健的力量，展現大家風範，令人敬仰。海基會董事長吳豐山、秘書長羅文嘉7日將親自前往弔唁，並囑咐業務單位全力協助治喪。



台媒報導，辜嚴倬雲的家屬稍早宣布，訂於2月6日下午1點至2月12日下午4點，每天早上10點到下午4點，假台泥大樓“士敏廳”設置靈堂，供親友致意。



辜嚴倬雲1920年生於福建福州，祖父嚴復為民初啟蒙大儒，1948年與辜振甫先生結褵，後於1988年解嚴後，辜嚴倬雲改革婦聯會，淡化政治色彩，使婦聯會成為NGO，辜嚴倬雲也曾參與ICW、GFWC、FAWA等國際婦女組織。



辜嚴倬雲力主和平，曾參與前海基會董事長辜振甫、前海協會董事長汪道涵之間的“辜汪會談”，後與大陸婦聯主席顧秀蓮促膝而談，謀中華文化之弘揚，冀和平交流。