預算遭砍中部辦公告停擺　藍委批混淆視聽

“行政院”中辦貼出業務停擺公告。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月5日電（記者 方敬為）“行政院”中部聯合服務中心（中辦）4日公告，因2025年業務預算被刪除剩新台幣7萬元，業務面臨停擺，中辦副執行長吳音寧並點名中部藍白“立委”負責。中國國民黨籍“立委”黃健豪今日對此表示，中辦對外稱影響護照辦理等業務，與事實不符，有混淆視聽、誤導之虞，且“政院”地方辦公室的存廢過去多有爭論，綠委也曾提出質疑，呼籲理性討論，尊重“立院”預算審查結果。



“行政院”中辦今年度業務費新台幣700萬元遭刪減剩7萬元，執行長莊競程說，業務費遭刪除，最嚴重是辦領護照的問題，目前中辦有存放和製作護照，一旦水電費若沒辦法繳，恐移到台北，目前在協商中，影響是民眾權益委辦與代辦廠商違約問題待解決；約聘僱、臨時人員與清潔人員面臨失業。



“行政院”中辦副執行長吳音寧並將矛頭指向中部藍白“立委”，“你們到底是基於什麼樣的理由，可以將全台服務中心的業務預算刪除99%，意圖讓公務員無法辦公！”



藍委黃健豪5日出席“北區進化北路道路、共桿建置及人行道改善工程完工典禮”，針對“行政院”中辦業務費議題受訪表示，他並非內政委員會委員，預算審查是“立法院”的職權，各委員會有其專業分工，他尊重委員會的審議結果。



黃健豪強調，對於“行政院”地方服務中心的功能與必要性，社會各界有不同看法，過去民進黨委員如陳亭妃也曾公開質疑，認為“行政院”區域聯合辦公室的設置存在酬庸之虞，並指出其業務功能與基層公務員重疊，甚至聘任人員薪資過高等問題。凸顯了聯合服務中心的定位與效能有待檢討。



黃健豪指出，有關“辦理護照受影響”的說法，據他所知護照申辦業務是由“外交部”中部辦公室負責處理，此一說法顯然混淆了不同單位的職權範圍，有誤導民眾之虞，呼籲有關單位不應混淆視聽，理性討論。



黃健豪說，“行政院”地方聯合服務中心的存在價值與效能，民眾心中自有定見。若其確實能為地方與中央的溝通協調提供實質幫助，自然會獲得支持；反之，若其功能與民眾需求脫節，預算的調整也是合理且必要的。