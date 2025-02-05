賴士葆：若黃國昌號召反罷免　估綠委掉2席

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月5日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨代理主席黃國昌要求賴清德禁止民進黨公職投入大罷免，否則他不排除到選區宣講反罷免。中國國民黨籍“立委”賴士葆今受訪表示，若黃國昌號召白軍反制罷免，在野將有6成民意對抗綠營的4成，那最後這場大罷免走完後，估計綠委反而會掉2席。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘號召對藍委“大罷免”，“中選會”一開工就收到19件罷免藍委案的提案。黃國昌昨天呼籲賴清德懸崖勒馬，清楚告訴台灣社會反對政治鬥爭，否則民眾黨會有相應作為，未來也不排除到選區宣講。



如果民眾黨加入反制罷免，藍白可以聯手抵抗綠營？



賴士葆表示，雖然賴清德民調有5成支持度，但不要忘記，當初賴清德2024的得票率開出來衹有4成，民進黨當時用盡全黨之力，票最後開出來就衹有4成，如果黃國昌正式呼籲白軍加入這次的反罷免行動，那藍白比綠就是六成比四成，這個帳很好算。



賴士葆指出，民進黨可能覺得自己有很多年輕支持者，但是民眾黨的年輕支持者也很多，只要黃國昌登高一呼，要民眾黨支持者全力加入反制罷免，那麼民進黨搞了這場大罷免，最後搞不好自己綠委席次還要少掉一席、兩席。



賴士葆表示，就他預估，這場大罷免下來，藍綠都會有“立委”被罷免，但席次不會太多，所以大罷免的結果很可能是藍綠一來一往再度扯平，例如各罷免兩席或一席，那一切不是歸原點嗎？



賴士葆指出，所以這段時間因為罷免造成社會紛擾，人心惶惶，如果最後還是扯平，那掀起大罷免的民進黨團總召柯建銘要辭掉總召職務，甚至連“立委”職務都可能要辭。



賴士葆表示，因為就目前“立法院”的結構來看，國民黨加上無黨友軍共54席，白委8席，藍白在野共62席，而民進黨是51席，在野比民進黨多11席。換言之，綠營至少必須罷免6席藍委，然後再藉此選上6席綠委，這樣綠營席次才能反超在野成為多數，要達成這樣的扭轉並不容易。