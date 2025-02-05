哭窮沒茶點　館長酸陳啟昱11億可吃到糖尿病

網紅館長陳之漢。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電／反制總預算被刪，院長卓榮泰3日在“行政院”新春團拜時再度哭窮，強調連團拜茶點都沒了，“不是省了，是真的沒了！”僅能徒手拜年。網紅館長陳之漢痛批，人民水深火熱，官員還在演，直言“台鹽綠能陳啟昱掏空的11億（新台幣）拿出來，茶點都可以吃到糖尿病了”！



卓榮泰3日上午偕秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、“政務委員”及院內同事於“行政院”大禮堂出席今年的新春團拜。現場，其他“部會”首長未出席，也未如往常備有茶點。卓致詞時先跟媒體朋友們致歉：“不是省了（茶點），是（預算）沒了，是真的沒了”。他還說，剛才差點把他辦公室所剩的幾顆點心拿出來，但政府會持續努力，希望能在端午節補回來。此外，關於無法聘用手語翻譯師一事，卓表示，會想辦法恢復。對於“政院”一再作態哭窮，輿論已諸多批評。



根據《中時新聞網》報導，館長怒轟，台鹽綠能陳啟昱掏空新台幣11億，茶點應該可以吃10年，吃到糖尿病！隨便一個台南廢土渣上面蓋光電，利益都相當驚人，“拿來買茶點，還沒吃完，都全部去洗腎”。卓榮泰到底在騙誰？這是在跟人民講，“行政院”很愛吃茶點？就跟小孩一樣。第一天開工，3分之1時間都在哭沒有茶點？人民水深火熱、沒房子住，台灣問題那麼多，都不重要是吧，怎麼會有這麼丟臉的官！



館長直批：“多少綠電大老闆等著，想吃多好都有，整天吃龍蝦吃到中風都可以”！粉專“不演了新聞台”也直酸：來人啊，餵三位長官吃餅！



網友紛紛留言，“演過頭了，騙白痴”、“要吃自己買啊”、“減肥又環保，沒茶點也好”、“茶點很重要？笑死”、“歷任院長，這屆的臉皮最厚吧”、“掏空的錢不能挪用啦”、“這年頭只要是演員就可以當政務官”、“難看”、“還有錢開記者會內宣哭窮”、“憑什麼要用納稅錢付茶點錢？自己買啊”、“你的特別費勒？”