內鬨！王義川批李遠　吳思瑤：怎檢討受害者

“文化部長”李遠遭到王義川暗批，吳思瑤等黨團幹部力挺李遠。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月5日電（記者 黃筱筠）民進黨籍“立委”王義川在網路社群Threads發文指出，“文化部”竟答應台灣民眾黨“立委”吳春城召開相關“壯世代議題對接”的會議。王義川甚至質疑李遠為何答應吳春城開會要求是否與過去幫助柯文哲競選台北市長有關？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天則緩頰說，李遠明顯是受害者，為什麼檢討受害者，不檢討加害者？李遠過去就算任職台北市文化基金會，也是為了文化努力，應該要就事論事。



王義川在本會期擔任民進黨團副幹事長，但他今日沒有出席記者會。



王義川在網路社群Threads發文說，“文化部長” “文化部長” “文化部長”我在呼叫你！開這種會議做什麼？“文化部”決定力挺“壯世代”，是部長你的決定嗎？”王義川留言也更新，此會議已經取消。



李遠遭到王義川點名，網友也留言說，李遠過去在柯文哲主政的台北市政府待很久，搞不好涉入壯世代，這個要查清楚，網友還提到，應該要換掉李遠。



民進黨黨團書記長、教育及文化委員會委員陳培瑜表示，壯世代這個議題大家都很疑惑，吳春城到底壯世代要撞到哪裡？“文化部”說要保護預算才答應召開會議，過年前就質疑吳春城利益迴避的問題，吳並沒有回應。而各個部會都因為威脅受到傷害，如果吳春城沒有踩煞車，會更多人受到影響。



吳思瑤也說，她第一時間跟“文化部”求證，文資司長很認真，吳春城都要求壯世代的銜接作為，是被迫要求召開會議，最後也沒有召開。要不要召開是落入譴責受害人，因為部會都要去找出壯世代對接，把高齡、樂齡都改壯世代，各部會被要求之下，也只能答應開會。