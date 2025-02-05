和民眾黨合作罷綠委？藍營罷團：不排除

“憶事吳成”召集人劉思吟接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月5日電（記者 張嘉文）藍營青年代表發起罷免民進黨籍台北市“立委”吳思瑤與吳沛憶的行動，今早赴“中選會”完成遞交罷免吳沛憶的第一階罷免提議書2678份。針對民眾黨代理主席黃國昌昨日表示會加入反制罷免的行動，藍營罷免團體未來是否和民眾黨合作？“憶事吳成”召集人劉思吟說，罷免吳沛憶行動他們會跟各方勢力一起合作，努力達成目標，至於白營點名的其他綠委，他們也會有進一步規劃。



國民黨為反制綠營發動的罷免潮，前國民黨青工會總會長滿志剛、“地動刪瑤”召集人賴苡任、“憶事吳成”召集人劉思吟與國民黨青年部前主任陳冠安組成“罷吳四騎士”，鎖定民進黨“立委”吳思瑤、吳沛憶，今天早上和擬罷免台北綠委王世堅的發起人丁瑀，前往“中選會”送交第一階段罷免吳沛憶的提議書。



劉思吟強調，這次罷免行動不僅是對個別政治人物不作為的反應，也是對提升民意與公共服務責任感的呼籲。團隊將繼續努力，確保每一份連署都能表達民眾的聲音。



媒體另外詢問藍營罷免團體未來和民眾黨合作的可能性？滿志剛說，目前團隊就是負責吳沛憶和吳思瑤的罷免行動，和其他罷免團隊的串聯，基本上還沒有正式接觸。



滿志剛強調，此次發動罷免的行動，是希望能讓政治更好、更親民，所以如果有其他的合作可能性，都不會排除，但目前還沒有相關的規劃。