基隆市議會新春團拜　謝國樑喊全力拚市政

基隆市長謝國樑率領一級局處首長赴市議會參加新春團拜。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆2月5日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑5日率局處首長赴基隆市議會參加新春團拜致詞表示，感謝議會一直以來的指導，大家互動良好，他會聽取議員們各項建議，持續全力拚市政。民進黨籍基隆市議會議長童子瑋則透露，開工日晚了兩天是有高人指點，盼未來“蛇”麼都順利。



今日團拜有議長童子瑋、親民黨籍副議長楊秀玉等約百人出席，互道新年恭喜，現場除了茶點，更安排跳健康操，場面熱絡。



童子瑋先表示，原本應是大年初六3日開工，但此次基隆市議會晚2天，其實是有高人道長指點，未來“蛇”麼都順利，而他拋出基隆捷運計劃的第二階段八堵到基隆這路段，應“台鐵換捷運”，對基隆絕對是一件好事，規劃應該立刻啟動，不能再拖下去，這是蔡英文、賴清德、民進黨籍時任“行政院長”蘇貞昌、時任基隆市長林右昌、國民黨籍新北市長侯友宜、台灣民眾黨籍時任台北市長柯文哲、時任綠委蔡適應等人任內都支持的，是未來10、20年重要基隆基礎建設。他今年38歲，總不能等到88歲，期待未來府會共同展現效率。也謝謝謝國樑率領局處首長與議員互動、聽取建議，持續讓基隆市政更好。



謝國樑隨後致詞表示，感謝議會指導，他會持續全力推動市政，1、2月已對於碧砂漁港遊艇碼頭休閒零售空間，盡速完成公開透明招標，他也跟里長、頭人積極推動電纜地下化，感謝議員對2025年總預算支持，他心情很好，與議員都良好互動，他會非常重視議員在議場內外的各項建議。



眾人大合影，互道恭喜。謝國樑趕行程先行離開，童子瑋、楊秀玉及其他議員在現場發放發財金新台幣1元，童子瑋也親自到議會各部門慰勞同仁。