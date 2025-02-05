陳其邁走訪廟宇發開工小紅包　民眾排長龍

民進黨籍高雄市長陳其邁今天到阿蓮薦善堂發放開工小紅包，並與市民合照。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月5日電（記者 蔣繼平）春節假期結束，開工第二天，民進黨籍高雄市長陳其邁今天上午安排走訪兩間廟宇發放開工小紅包，向市民表達祝賀。陳其邁除在阿蓮薦善堂祈求保佑外，也打趣說開工別再打麻將，但可買樂透，也祝各行各業生意興隆賺大錢。



陳其邁今天安排走訪廟宇發放小紅包祝福民眾開工大吉，上午分別前往阿蓮薦善堂、田寮大南天福德祠，現場發放高雄蛇年“蛇來運轉”小紅包，並向市民朋友拜年，祝大家“蛇”麼都好、好運“蛇”進來，帶來新春祝福。



阿蓮薦善堂上午10時前已有大批民眾在廟前廣場集合，約300人左右，由於有安排與市長合照環節，有民眾提早半小時以上就來排隊，現場也有紅龍柱安排動線，維持排隊秩序。綠委林岱樺、邱議瑩也到場參加。



陳其邁在阿蓮薦善堂致詞時表示，到元宵之前都還算是過年，所以來向阿蓮的鄉親請安問好，也向薦善堂長期從事慈善公益表達感謝，也祈求未來一年保佑施政順利推動，風災水災少一點，大家平安吉祥。



陳其邁也說，祝福大家什麼都順利，什麼都順心，但是開工了就不要打麻將了，不過樂透可以繼續買，也祝各行各業生意興隆賺大錢。



有關藝人大Ｓ徐熙媛因流感併發肺炎，2日清晨病逝於日本，享年48歲，掀起疫苗搶打潮。對此，陳其邁也回應，高雄的公費疫苗大概80萬劑，受到近期事件影響，預估今天所有疫苗會施打完畢，呼籲市民朋友不用太緊張，做好密閉空間內的防護工作，若有症狀及早接受治療。