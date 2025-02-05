再有綠委催促民進黨中央研議介入罷免

綠委賴瑞隆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月5日電（記者 黃筱筠）藍綠委罷免如火如荼進行中，民進黨不分區“立委”沈伯洋昨呼籲黨中央應適時介入，協助民團。民進黨高雄“立委”賴瑞隆今天受訪表示，第一階段連署相對較容易，但進入第二階段，以過去罷免時任高雄市長韓國瑜經驗來看，沒有政黨介入難度高，黨中央應該要審慎研議，是否在第二或是最後階段，鎖定特定對象。



民進黨不分區“立委”沈伯洋昨日說，第二階段連署會在3月，之後會有最多100天的“冷卻期”，公民團體會需要更多資源，呼籲民進黨中央適當時間“動起來”，幫忙論述、舉辦講座，別讓公民團體孤軍奮戰。



民進黨昨日回應表示，人民是“國家”的主人，罷免是公民權利，民進黨尊重公民行使直接民權，黨部也持續與黨團合作，透過直播、記者會等方式將藍白惡刪預算犧牲民生等作為讓更多民眾清楚知道。



賴瑞隆今日受訪表示，朱立倫說罷免團體是綠營側翼，其實罷免民進黨的人，全部都是國民黨相關背景，所以誰才是發動側翼進行罷免，是國民黨。朱立倫不要自打臉，搞錯對象，是他們發動自己的人罷免民進黨的人。



賴瑞隆也說，民進黨的部分，很多都是民間團體、支持者，自主性發動，民進黨沒介入，這是人民發動的罷免。第一階段相對容易，但是進入第二階段，像過去罷免前高雄市長韓國瑜經驗，沒有政黨介入難度高，民進黨中央應該會審慎研議。



他也說，一旦進入第二階段，政黨力量是不是鎖定特定對象進行協助，這部分民進黨中央需要審慎研議。但是要回歸人民，罷免是人民權利，藍白做到天怒人怨，“國會”亂象讓人民不滿，就是行使罷免權的正當性。但過往經驗，政黨是重要因素，民進黨應審慎研議，在第二階段或是最後階段應該要針對不適任人選進行罷免，民進黨會做研議。