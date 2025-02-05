高嘉瑜狂咬　李彥秀：沒綠卡也沒申請過

藍委李彥秀。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電／前民進黨“立委”高嘉瑜質疑中國國民黨籍“立委”李彥秀在美國購置豪宅及持有綠卡。李彥秀5日表示，她衹有“中華民國”國籍，沒有綠卡，更沒有申請過綠卡。在美國的2筆房產均有申報，購屋、貸款皆有合法、明確金流。



李彥秀出自台北內湖、南港選區，本屆擊敗高嘉瑜當選。綠民團發動罷免李彥秀，高嘉瑜近日不斷曝李彥秀的料，助力罷免。



全台大罷免潮延燒，前綠委高嘉瑜近日指控藍委李彥秀持美國綠卡在美置產，並申請“自我住宅免稅”，另外還在大陸三亞置產。高嘉瑜5日再爆出，李彥秀在美國還有另外2間房，且疑似刻意隱匿，未進行財產申報。高說，2016剛當選“立委”，李彥秀就在美國加州買爾灣豪宅，2020選完“立委”，李彥秀又在美國加州富勒頓買豪宅，每次選完李彥秀就買豪宅，質疑其海外資金的金流。



高嘉瑜指李彥秀在美國加州購置豪宅，為節省稅金申請自住，質疑李彥秀是否持有綠卡。



李彥秀5日透過辦公室發布新聞稿指出，她再次重申，自1998年擔任公職以來，一直秉持誠信、公開、透明的原則，誠實申報每一筆海內外資產，從“監察院”的公開申報資料中，便可查悉Irvine及Wilshire等美國房產，也就是坊間所稱爾灣及富勒頓房地，絕非第2、第3間未申報房產。

