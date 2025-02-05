台上和氣台下互嗆　謝國樑促童子瑋阻罷藍委

基隆市長謝國樑（左）與議長童子瑋向大家拜年。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆2月5日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑日前宣布力拚2026競選連任，賴清德姪子、民進黨籍基隆市議長童子瑋被視為潛在對手。謝國樑5日提到童子瑋是市長熱門人選，希望他能約束綠議員停止罷免藍委林沛祥。童子瑋則表示自己現在做好議長工作，更要請謝國樑對綠議員也要給公平發表意見的機會。



謝國樑今日率領基隆市政府秘書長方定安及局處首長出席市議會新春團拜，現場包括議長童子瑋、親民黨籍副議長楊秀玉、議會秘書長李銅城、議員，近百人出席，場面熱鬧。



對於與童子瑋可望挑戰2026基隆市長，謝國樑表示，童子瑋年輕有活力，是下屆市長熱門人選。現在很多民進黨籍基隆市議員提案要罷免國民黨籍基隆市“立委”林沛祥，他依稀記得去年10月13日自己的罷免案剛結束後，童子瑋就對外說希望別秋後算帳、好好做事。豈料不到3個月，綠議員就在蒐集罷免林沛祥連署書，童若真是民進黨基隆政治圈的領導者，那他希望童出來表態，制止這些對基隆人不堪其擾、不公平的罷免連署，發揮實質影響力，才對基隆政壇有穩定性幫助。



隨後謝國樑在新春團拜與童子瑋頻繁交頭接耳講話，童子瑋也有不少話與謝國樑講，在致詞時，2人數次展現熱絡握手，禮數做足。



童子瑋會後受訪時表示，他與謝國樑看法不同，去年罷免謝國樑是個案，與今年全台大罷免藍委是完全不同層面的事，罷免謝國樑是由一群年輕朋友積極推動，好不容易落幕了，謝國樑則應檢討哪些運作缺失、加以改善市政推動。其實可看到國民黨籍宜蘭縣長林姿妙民調再低也沒被發動罷免，基隆市是溝通運作上出現的個案。不過今年大罷免是“立院”層級問題，年輕朋友、民眾對台灣民主社會的未來擔憂，地方市政與“中央”並不同。