林岱樺、邱議瑩緊跟陳其邁　搶曝光也爭話題

民進黨籍高雄市長陳其邁受訪，綠委林岱樺、邱議瑩在旁陪同爭取曝光機會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月5日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年即將卸任，4名綠委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑積極備戰。陳其邁今天上午前往阿蓮薦善堂發放開工小紅包，到場的邱議瑩全程貼緊陳其邁並向鄉親問好，同場的林岱樺則抓住機會介紹新人陳琳潔是綠議員陳明澤女兒準備接棒，引起大家注意，連陳其邁致詞時也幫忙介紹陳琳潔，帶起話題後也讓場面更熱絡。



陳其邁今天安排走訪廟宇發放小紅包祝福民眾開工大吉，上午分別前往阿蓮薦善堂、田寮大南天福德祠，現場發放高雄蛇年“蛇來運轉”小紅包，並向市民朋友拜年。爭取初選的綠委林岱樺、邱議瑩也到場緊跟行程，未到場的綠委許智傑、賴瑞隆則安排服務團隊到場代為出席。



由於備戰2026地方選舉，過年期間都是爭取亮相，與民眾互動的好機會。爭取連任的議員或打算接棒，也都開始布局。阿蓮是高雄市議員第二選區（茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區），連任6屆的民進黨籍議員陳明澤準備交棒給女兒陳琳潔，陳琳潔也出席阿蓮薦善堂行程。



發放開工小紅包前安排來賓致詞，拿到麥克風的綠委邱議瑩向同場的綠委林岱樺及到場的賴瑞隆、許智傑的服務團隊問好，並祈求高雄市民平安健康事事如意。林岱樺接過麥克風後，則特別介紹陳琳潔給大家認識，期待陳琳潔未來能接棒為鄉親服務，並祝鄉親健康大賺錢。



陳其邁壓軸致詞時感謝“立委”在“中央”為高雄爭取預算，讓地方的橋樑、道路等建設順利推行，也順著話提到陳琳潔是陳明澤女兒，並打趣說“人家都說歹竹出好筍，女兒與爸爸實在差很多，陳琳潔長得多麼漂亮，以後換女兒出來跑就好，爸爸可以休息了。”這一番話也讓現場眾人哈哈大笑，現場氣氛也更熱絡。