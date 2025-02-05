民眾黨魁黃國昌搭蔡壁如？林富男否認搓湯圓

民眾黨選舉決策委員會主委林富男。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席補選訂於2月15日線上投票，民眾黨台中市黨部主委江和樹卻透露，聽說黨中央搓湯圓搓成黃國昌同額當選、蔡壁如擔任副主席。民眾黨選舉決策委員會主委林富男今日接受媒體電訪時駁斥，絕無此事，斷不可能，江和樹的發言對事實真相不無誤會，請各界正面看待民眾黨主席補選。



民眾黨黨選委會4日抽籤確認號次，黃國昌1號、蔡壁如2號。



媒體追問，是否有接獲民眾黨主席候選人蔡壁如可能退選的消息？林富男強調，沒有，全然沒有。



至於是否有就政見發表會舉辦形式向民眾黨代理主席黃國昌、蔡壁如溝通？林富男說，對2位候選人都保持暢通的聯絡，春節期間、之後都有聯絡，今天下午3點民眾黨會開選務會議，並公告正式版本的選舉辦法與細則，他也會親自向2位候選人告知。他主持選舉委員會絕對公平公正，絕無含糊空間。



民眾黨新任中央委員5日中午進行線上第一次黨政聯繫會報，但江和樹在前一晚開直播砲轟，聽說黨主席選舉有變，最好他聽到的是假的，“我目前得到的消息，是有人不選了，若真的條件已經講好，我一定吐口水、開記者會宣布退黨，屆時要退黨的絕對不只我一個！”