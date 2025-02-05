傳李文忠對府院開砲被辭職？關鍵談話曝光

李文忠。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電／台軍方智庫、“國防安全研究院”執行長李文忠上任才半年多，3日突向“國防部長”顧立雄請辭並迅速獲批准，引發熱議。有消息稱，他在一個月前的受訪言論“砲打府院”觸怒高層，導致下台。在該訪問中，他不但提到，政府要上街須很謹慎，還質疑大法官為什麼不讓國民黨推薦人？政府事先就要想辦法。



據報導，李文忠受訪的全部內容，多數在分析兩岸、全球趨勢及台灣該如何因應，後半段提及朝野僵局。



根據《中時新聞網》指出，李文忠受訪時表示， 藍白兩黨靠“立委”佔多數而任意修法、擴權，他認為不是壞而是笨，“Stupid”。因為若是做壞事、可以獲利，不能說他Stupid，但是在野黨“國會”職權有擴張嗎？全部被解釋為“違憲”，然後國民黨民調掉了10%、台灣民眾黨民調也掉了10%，這不是Stupid那什麼叫Stupid？當做了壞事但獲利，可以講壞但不會說笨。可是做壞事結果沒做成，然後自己受損，這是Stupid。



李文忠認為執政黨，面對此一情勢也沒處理好。他舉例大法官人事案，現在要10個大法官才能開會，而民進黨大法官提名人全被否決，剩8個大法官，大法官會議整個癱瘓了。一個“國家”可以這樣搞嗎？國民黨等於政治宣示，“我不執政了，只要搶、只要亂，沒有想要執政”。可是民進黨是執政黨，對手很壞、很Stupid都是事實，自己也罵過、批評過對手。但執政黨有處理嗎？坦白說民進黨現在是政府、不是反抗者，有必要的反抗沒有不對。青鳥團體很好，但政府要上街須很謹慎。



李文忠質疑，“大法官為什麼不讓國民黨推薦人”？他認為馬英九是非常糟糕的“總統”，馬英九執政時大法官有多糟糕嗎？“我看不出來”，政府要想辦法、事先就要想辦法。



另外談到財政收支劃分法，李文忠指出，民進黨創黨到現在，地方自治、財政下放是民進黨的主張。事實上民進黨在蔡英文和陳水扁執政時代，都比以前將更多資源下放給地方。朝野應該是要協調，但看起來是沒有。執政者要去想辦法，在野黨實在是很壞，而且愚笨，但執政者的責任是解決問題，這部份執政者要做更多努力。