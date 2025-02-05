國民黨喊不要罷他　王世堅低調回我不知道

對於國民黨指他是民進黨良心，王世堅則低調不願回應。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月5日電（記者 黃筱筠）國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹4日當著罷免發起人的面喊話，“千萬不要動他（指民進黨“立委”王世堅）”，還說王是民進黨內良心。王世堅今天出席中常會前被媒體堵訪時，低調表示，“我不知道什麼事情無法回應”，就趕忙著按下電梯關門，不讓記者繼續問。



黃呂錦茹昨天在北市黨部新春團拜時卻呼籲，“千萬不要去動王世堅”，因為民進黨全黨上下都沒有良心，只有王世堅反對全面罷免藍委，是民進黨的良心；黃呂錦茹也說，國民黨發動罷免是被民進黨逼的，該被罷免的民進黨“立委”就罷免，全黨上下一定要團結。



王世堅今天被問到相關議題，非常低調說，“我不知道什麼事情無法回應”，還以忙著要趕開會，按下電梯趕緊關上門，把媒體關在電梯門外。



另外，中國國民黨“立委”葉元之成為藍委罷免對象之一，由於葉去年得票與民進黨前“立委”羅致政票數以2293票些微差距領先，被認為是可能罷免成功的藍委之一，也被點名是民進黨補選名單的新北市議員戴瑋姍今天受訪一樣非常低調說，“我目前沒有相關規劃，希望把議員與發言人工作做好”。



戴瑋姍認為，民間團體對於罷免葉元之非常有心信，大家都走出來，葉元之是有壓力。