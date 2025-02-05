清代傳承迄今　彰化白沙坑迎燈排元宵登場

彰化縣長王惠美宣傳彰化縣“白沙坑迎燈排”民俗活動。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月5日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣長王惠美今天宣布，彰化元宵節盛事“白沙坑迎燈排”，將於2月10日至12日在花壇鄉文德宮熱鬧登場，該活動自清代傳承迄今，是全台歷史最悠久的元宵節慶典。王惠美表示，白沙坑迎燈排是彰化縣珍貴的無形文化資產，歡迎大家在新春之際，來體驗全台唯一的迎燈排民俗活動，共享元宵文化之美。



元宵節在台灣最負盛名的活動，北部有平溪放天燈，南部為鹽水放蜂炮，在中部則有花壇文德宮具197年歷史的元宵夜迎花燈活動，是台灣民俗活動中持續最久的瑰寶，並挺過日據時期，至今未曾中斷。



該活動源於1828年元宵佳節，開台翰林曾維禎隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，曾維禎見景傷情，感於如此盛景家鄉之長輩卻無福觀賞，因乞請辭官還鄉奉養伯父母，道光皇帝為嘉慰曾維禎之孝行，特頒旨彰化白沙坑以翰林官神為中心，每年元宵節比照京城大迎花燈，感念曾翰林之孝道。



地方居民在春節後，會製作古典糊仔燈，以23個燈籠串起外型像艘小船的“燈排”，每個燈籠寫上燈主姓氏又稱“字姓燈”。迎燈排以福德正神的八人神轎和儀仗為主，再加上燈排與陣頭組成，燈排遊遍大街小巷繞境平安，想要祈求生男丁，就安排“鑽燈腳”的儀式，俗諺“鑽燈腳、生卵葩”，充滿古趣。



王惠美表示，一年一度的白沙坑迎燈排活動，是全台最具文化特色的傳統燈會，自2008年登錄公告為彰化重要無形文化資產，至今已經傳承197年，非常感謝花壇鄉長顧勝敏用心協助籌劃活動，感謝花壇鄉白沙坑文德宮主委帶領團隊用心執行，期望藉由福德老爺繞境賜福給廣大信眾，保佑合境健康平安。



王惠美說，今年活動為期3天，安排精彩節目，包括“明世界掌中藝術團”、“梨芳園北管樂團演出”、“擲筊祈求招財金”、“蛇年小提燈發放”、“Q版老爺公仔請回家”、“創意燈排比賽”、“闖關遊戲”、“平安御守DIY”、“舉燈排體驗”、“活動才藝SHOW”、“迎燈排繞境”、“美食來結緣”、“十二生肖花燈展示”等，歡迎大家共襄盛舉。

