DS震撼彈　楊世光：美國不知中國還有什麼

前新黨秘書長、財經節目主持人楊世光。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月6日電（記者 楊騰凱）中國DeepSeek爆紅掀起AI算力革命，震盪全球。前新黨秘書長、財經節目主持人楊世光向中評社分析，DeepSeek不跟美國拚硬體算力，而是從運算方法切入解決問題，打破了美國對AI硬體的壟斷，全球AI市場利潤面臨重新分配，這是美國的重大挫折。



楊世光畢業於廣州中山大學金融系、台灣大學管理學院碩士，曾任新黨秘書長，2020年曾代表新黨參與大選，後因連署未過關而中斷參選。楊世光現在在Youtube開設網路財經節目，評論財經議題。



楊世光形容，對於DeepSeek帶來的影響，就好像我們看到了一座山，山中有許多資源，可能是礦產，也可能是動植物，人們想要採集這些資源，勢必會帶工具上山，例如十字鎬或獵槍，可是就算帶了精良的工具，到了山中才發現，如何開採、狩獵都是需要技巧的。也就是說方法很重要，十字鎬或獵槍這類工具就像AI產業中的硬體運算能力，而狩獵技巧則是運算方法。



楊世光指出，所以對於要上山採集來說，是工具有價值，還是技巧比較有價值？現在所有對AI產業的估值都反映在硬體運算能力上面，其實這是非常扭曲的現象，把山林裡所有的價值都集中在工具之上，而忽略了算法的價值。

