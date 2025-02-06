王信文：特朗普以關稅手段迫台積電成美積電

彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月6日電（記者 方敬為）美國總統特朗普揚言對台半導體課徵100%關稅，彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，特朗普此舉無疑是在迫使台積電等半導體製造供應鏈轉移至美國本土生產，要擁有“美積電”，維繫其科技領導地位，當然，相關作法也會創傷美國經濟，實際政策有待觀察。不過，台灣優勢產業確實將因此產生極大隱憂。



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、智富經營管理學會榮譽理事長。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



針對特朗普多次揚言對台灣半導體課徵重稅，美國商務部長更點名台積電“利用美國”，王信文指出，特朗普的言論風格一向充滿挑釁，常以極具攻擊性的言辭作為談判前的鋪墊，從而為其後續的政策調整創造籌碼，這種行為模式不僅讓市場措手不及，同時也使國際投資者對未來局勢充滿不確定性。特朗普在追求自身利益的過程中，往往會先以一記“重拳”施壓，再觀察對方如何反應，最終達成自己的目標，因此後續實際的關稅政策走向還有待觀察。

