路易莎遭青鳥出征　朱立倫請常委喝咖啡力挺

國民黨主席朱立倫請中常委們一人一杯路易莎咖啡。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月5日電（記者 張嘉文）綠營啟動全台大罷免，其中，罷免中國國民黨“立委”馬文君的公民團體，日前到路易莎咖啡的埔里酒廠門市戶外桌椅收取連署書，遭店家勸離並公告“謝絕所有黨派的政治活動”，遭青鳥（綠營支持者簡稱）出征。國民黨主席朱立倫今天特地在中常會上，請中常委們一人一杯路易莎咖啡，表達力挺態度。



朱立倫強調，罷免團體讓商家變成罷免場所，還攻擊商家，又攻擊往生女性（近日驟逝的藝人大S），社會都非常不忍，也讓台灣失去原本擁有的人性與善良，這絕非台灣社會該有的態度。



朱立倫說，執政的民進黨讓社會不堪其擾，造成社會動盪與政治混亂，這不是當家者應該有的態度，他呼籲賴清德做為領導人，應該拿出智慧，以德服人，不要以力服人，以智慧讓台灣恢復安居樂業，充滿愛與人性的社會。



國民黨今天下午召開中常會，中常委座位上都擺放了一杯路易莎咖啡，正是朱立倫為了表達力挺路易莎，特地請人買來提供給眾人品嚐。朱進到常會時，還有中常委開心直呼“謝謝主席的咖啡！”



朱立倫表示，平常大家安心從事營業的咖啡館，民進黨側翼也要從事罷免的工作，造成商家的困擾，這就是為何今天全民都說要力挺路易莎，因為路易莎做法是對的，商家做生意的地方，卻要被當成罷免的場所，店家還被攻擊，這讓台灣失去了人性、失去了善良，這絕對不是台灣該有的一個態度。

