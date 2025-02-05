2026藍白合？國民黨：制度協調出最好人選

國民黨發言人楊智伃接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月5日電（記者 張嘉文）針對台灣民眾黨代理黨主席黃國昌近日接受專訪時，表態不排斥在新北市長選舉“藍白合”，民眾黨主席參選人蔡壁如則說民眾黨應該插旗竹北、嘉義、彰化，中國國民黨發言人楊智伃今日受訪表示，國民黨一直以來都有初選制度，在各地提名各縣市長候選人，都會用制度的方式選出最能戰勝贏得民意的候選人。



楊智伃強調，接下來2026年選舉，也同樣會用國民黨既有制度，協調出最好的候選人。



國民黨今天下午召開中常會，楊智伃是在會後轉述回應媒體提問時，做出以上表示。



此外，面對民進黨與民間團體推動罷免國民黨的台北市“立委”，藍營近日出現要罷免民進黨“立委”王世堅的聲音，但國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨日在新春團拜活動時呼籲藍營支持者不要“動”王世堅。



楊智伃表示，尊重地方青年各自的罷免活動。藍營青年都是自發性自主行動，黨中央表達尊重。



她並強調，這些藍營青年沒有拿黨部的錢，更沒有黨職，都是代表自己與民意來發動罷免，但民進黨卻刻意將他們貼上標籤，只是綠營一隻手指頭指著別人，四隻手指頭卻指著自己。從去年基隆市長罷免案至今，一些所謂的民間團體，其實都與民進黨有著千絲萬縷的關係。