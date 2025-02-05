藍軍挺路易莎　串聯曬照喝咖啡

藍委陳菁徽PO出和路易莎咖啡的合照力挺。（照片：陳菁徽臉書） 中評社台北2月5日電／綠營啟動全台大罷免，有罷免團體到路易莎咖啡的埔里酒廠門市戶外桌椅收取連署書，遭店家勸離並發布公告“謝絕所有黨派的政治活動”。此舉竟引發青鳥不滿，發起抵制活動。對此，中國國民黨有不少“立委”5日都在臉書曬出和路易莎飲品的合照，包含陳菁徽、徐巧芯、馬文君、葛如鈞、廖偉翔、王鴻薇、吳宗憲等人，以行動聲援路易莎。



國民黨今下午召開中常會，國民黨主席朱立倫也請中常委喝路易莎，批評大罷免造成社會動盪，讓台灣失去人性與善良。



路易莎埔里酒廠門市4日發文表示，“路易莎是一間提供溫馨舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動”。但該貼文引來青鳥撻伐，紛紛留言嗆聲。



陳菁徽今日中午發文並曬出自拍照提到，剛剛買完冰的莊園拿鐵，開會空檔出來享受一杯咖啡，提振精神繼續FIGHTING。王鴻薇則說，今天沒有政治！請辦公室同仁喝路易莎咖啡！葛如鈞也曬出咖啡和食物照，並寫道“這樣會不會又害到誰？不只咖啡，食物也好吃”。



馬文君在下午也發文表示，幫自己與辦公室同仁都準備了一杯今天最熱門的咖啡，暖身也暖心，政治是生活的一種樣態，再怎麼熱衷政治，也不應該反噬人生，不應該影響自己身心，更不應該干擾別人的日常。她說，“挺罷免的朋友，我們尊重，我們也會盡其所能，以合法合規的方式反罷免。但千不該萬不該的，就是強逼那些不願捲入戰火的人，攪亂這些平民百姓的生活。讓每個人都能選擇自己舒適的方式生活、工作，做生意、表達，或者不表達意見。我會一邊迎戰罷免，同時守護南投，說到做到。”