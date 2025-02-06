楊方儒：特朗普關稅揮拳　談判妥協再說好話

鍶科技創辦人暨《幣特財經》總編輯楊方儒接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月6日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普甫上任即對加拿大、墨西哥、中國課高關稅。鍶科技創辦人暨《幣特財經》總編輯楊方儒接受中評社專訪表示，特朗普2次就任，都代表逆全球化趨勢不變，特朗普是生意人，手法都是先揮拳痛揍10拳，逼迫上談判桌後，再見面妥協、說好話，以達到他要的利益，不過反倒美國境內通膨問題棘手，特朗普恐也難順利解決。



楊方儒說，特朗普下令4日起對加拿大、墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，逼迫加拿大、墨西哥妥協後，即說暫緩30天。而對中國亦然，不過中國反擊宣布10日起將對美國部分產品加徵10%至15%的關稅，同時將管制多種科技業關鍵原料出口，特朗普取消了與中國領導人通話，但仍會希望迫使上談判桌，見面再說好話，做一些收回。



楊方儒，英國萊斯特大學MBA企業管理碩士、輔仁大學大眾傳播系新聞組學士，歷任周末畫報財富版執行主編兼創意總監、彭博商業週刊中文版執行副總編輯暨iBloomberg繁體版發行人、KNOWING新聞App創辦人暨總編輯等，來往於兩岸三地的財經雜誌工作者。



楊方儒指出，特朗普是做生意的人，對鄰國或對中國先揮拳痛揍8拳、10拳，等見了面後再講好話，收回一定程度的制裁禁令，並要達到特朗普所需的政治目標妥協。特朗普從1.0時就掀起逆全球化的序幕，發動中美貿易戰、到現在的科技戰。



楊方儒向中評社說，特朗普在中美關稅戰立了很多眉目，2.0任期亦然，因此台積電創辦人張忠謀說逆全球化時代到來，整個趨勢都不會變。特朗普開始對鄰居墨西哥、加拿大徵高關稅，以及中國，其實特朗普上台前都有進行預判，要使其他國來跟他談。



他說，特朗普走單邊、孤立、保護主義，退出世界衛生組織（WHO）、巴黎氣候協定和聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）等國際組織，特朗普認為這些所謂公益外交組織，都只是美國在幫忙養肥貓，沒得到美國所要的利益，因此上任前就很不爽，美國政府效率部長馬斯克（Elon Musk）即迅速取消退出許多第三方跨國組織，若其他國家或中國想透過跨國組織反制美國，是不太容易。