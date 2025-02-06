楊方儒：DeepSeek異軍突起 擋不住

鍶科技創辦人暨《幣特財經》總編輯楊方儒接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月6日電（記者 張穎齊）中國AI模型DeepSeek，掀起全球狂潮。鍶科技創辦人暨《幣特財經》總編輯楊方儒接受中評社專訪表示，DeepSeek是中國異軍突起的平價替代、高CP值AI模型，雖然美國有參議員提案禁止，台官方也禁止公部門使用，其實擋也擋不住人民使用，甚至印度及其他新興國家更愛用，反觀ChatGPT過於高價。未來除DeepSeek外，一定也會有各種AI模型百花齊放。



楊方儒表示，ChatGPT是美國OpenAI開發的人工智慧聊天機器人程式，在未來算力即是國力的時代，許多國家都投入高門檻的AI產業，美國總統特朗普因此延攬美國政府效率部長馬斯克（Elon Musk），與Meta、Google等推動許多重中之重的AI政策，如今面臨到DeepSeek異軍突起，且還是原本中國名不見經傳的小公司所研發。



楊方儒，英國萊斯特大學MBA企業管理碩士、輔仁大學大眾傳播系新聞組學士，歷任周末畫報財富版執行主編兼創意總監、彭博商業週刊中文版執行副總編輯暨iBloomberg繁體版發行人、KNOWING新聞App創辦人暨總編輯等，來往於兩岸三地的財經雜誌工作者。



楊方儒指出，中國有“BAT”百度（Baidu）、阿里巴巴（Alibaba）、騰訊（Tencent）、AI四小龍商湯、雲從、依圖、曠視科技等，中國全力跟上AI趨勢，做出很多LLM（大語言模型），但沒想到卻被一家原本名不見經傳的小型公司DeepSeek（深度求索）突起，DeepSeek資金、資源政策完全比不上四小龍等，豈料問世後，使眾人驚訝。

