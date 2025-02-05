宜蘭縣2026藍白合？民眾黨陳琬惠認同

陳琬惠。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電／面對2026地方選舉，各政黨布局引發關注，中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉官司爭議，國民黨接班人選未明，民進黨也點名多人挑戰，而挑戰宜蘭縣長失利後仍在地方服務的前民眾黨“立委”陳琬惠，也被黨內點名是強棒。陳琬惠4日在廣播節目表示，自己會爭取縣長機會，2026全盤考量下也可以往“藍白合”布局前進，另也觀察到前綠委陳歐珀有意與太太拚敗部復活。



根據《中時新聞網》報導，陳琬惠4日接受廣播節目《POP 大國民》專訪，談及自己被民眾黨代理主席黃國昌稱讚是接任宜蘭縣長的“最強棒”，她感謝黃國昌對2026做了明白表態，知道她卸任“立委”之後，在地方上繼續深耕，她也會在宜蘭縣繼續努力，有機會的話就爭取縣長機會，為宜蘭縣民做更多服務。



至於黃國昌提到“藍白若有協調機制不排斥”，陳琬惠認為，她最常講的就是“堆疊善意”，雖然國民黨、民眾黨各自都有政黨主體性存在，不過從最近一年雙方在“立法院”合作，尤其在對“賴政府”不信任的情況下，“藍白之間的善意堆疊可以到2026，往這方面前進”，這不會衹有單一區域，而是應該會是一個“全盤”的考慮，現在就是要各自努力，把在野的能量衝到最高，所以，不論是藍、還是白，最後還是要回到“民眾要最喜歡你”。



至於民進黨在宜蘭的布局，陳琬惠透露，涉入im.b詐騙案的前綠委陳歐珀，過去都是單人看板，但今年過年新掛上去的，卻是與妻子徐慧諭的夫妻合照，宜蘭的重要路口都能看得到陳歐珀夫妻的看版，也一直在地方上跑行程，是蠻大的“宣示”、很有用心。