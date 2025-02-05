開工拚水產品外銷　屏東龍虎斑首櫃銷日

農業部在屏東舉辦“台灣龍虎斑外銷日本首櫃記者會”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東2月5日電（記者 蔣繼平）屏東縣是台灣養殖重鎮，主力魚種石斑魚2022年曾被禁止輸往大陸，產業受到衝擊，去年1月才又重啟活魚銷陸。不過為了持續產業轉型及拓展外銷通路，台灣人工配產的龍虎斑經過8年努力，去年11月獲准銷日，“農業部”今天下午在屏東縣政府舉辦銷日本首櫃啟航活動，地方政要出席見證。



過去因西卡毒素疑慮，台灣龍虎斑無法銷日本，“農業部”歷經8年努力，透過台日經貿會議多次提案，並提出科學研究與試驗證據，建立安全管理機制，證實台灣養殖龍虎斑安全可靠獲得日本肯定，於去年10月30日正式公告，獲准輸銷開放輸入日本。“農業部”5日下午也在屏東縣政府南棟大樓廣場舉辦“台灣龍虎斑外銷日本首櫃記者會”，活動由“農業部長”陳駿季主持，民進黨籍屏東縣長周春米、綠委鍾佳濱、綠委徐富癸等人，及產學界代表也都出席共同見證。



本次外銷的龍虎斑產品由西日本鐵道株式會社集團採購，將以龍虎斑製成之魚排等各式料理與產品，於該公司旗下福岡地區的午餐列車（THERAIL KITCHEN CHIKUGO）、飯店及超市等通路販售。西日本鐵道株式會社集團在台代表、台灣西鐵國際物流公司董事長野見山健二也受邀到場。



屏東縣是台灣最大石斑養殖區域，龍虎斑養殖面積約為268公頃（佔全台34%），年產量7206公噸（佔全台55%），年產值新台幣18億8805萬元（佔全台60%）。周春米指出，本次首櫃外銷日本的龍虎斑，就是屏東縣2024年推選出“屏東金牌水產”養殖戶生產的龍虎斑，是經由產官學界專家層層嚴格審查，最終選出代表屏東頂級水產的精華。也是繼前年8月屏東縣石斑魚（青斑）進軍日本藏壽司後，再度達成重要里程碑。



屏東縣農業處長鄭永裕也指出，目前屏東縣石斑養殖面積約500公頃，其中養殖龍虎斑近半約為268公頃。目前屏東養殖石斑內銷為主，外銷約2成多，活魚現有運搬船在跑大陸，其他則是以日本、菲律賓、馬來西亞等東南亞市場為主，除開發不同產品，持續打開多元通路穩定外銷供應鏈。