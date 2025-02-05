陸委會：願協助陸方來台弔唁辜嚴倬雲

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月5日電（記者 鄭羿菲）海基會創會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲2月4日辭世，陸委會副主委兼發言人梁文傑5日表示，辜嚴倬雲生前長期協助辜振甫推動兩岸交流對話，發揮重要影響力。若中國大陸相關人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下提供必要協助。由於辜嚴倬雲家屬是設靈堂供親友致意，沒有公開告別式，因此陸委會不確定陸方會不會派人來台弔唁，目前還未收到陸方相關申請。



梁文傑說，陸委會對辜嚴倬雲辭世表達深切哀悼之意，也對其促進兩岸關係發展及持續對話所做出的貢獻，表達最高敬意。陸委會將與海基會密切配合，協助家屬處理相關治喪事宜。陸委會主委邱垂正也將在6日下午1點15分親自前往弔唁。



辜嚴倬雲家屬今日上午宣布，訂於2月6日下午1點至2月12日下午4點，每天早上10點到下午4點，假台泥大樓“士敏廳”設置靈堂，供親友致意。



海基會董事長吳豐山、秘書長羅文嘉訂於7日上午10點15分前往弔唁。



陸委會5日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



辜嚴倬雲1920年生於福建福州，祖父嚴復為民初啟蒙大儒，1948年與辜振甫先生結褵，後於1988年解嚴後，辜嚴倬雲改革婦聯會，淡化政治色彩，使婦聯會成為NGO，辜嚴倬雲也曾參與ICW、GFWC、FAWA等國際婦女組織。



辜嚴倬雲力主和平，曾參與前海基會董事長辜振甫、前海協會董事長汪道涵之間的“辜汪會談”，後與大陸婦聯主席顧秀蓮促膝而談，謀中華文化之弘揚，冀和平交流。