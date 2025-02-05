回應美關稅戰　王世堅：賴清德談增對美投資

王世堅轉述賴清德在中常會談要增加對美投資的談話。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月5日電（記者 黃筱筠）針對美國總統特朗普祭出一系列提高關稅政策等，民進黨英系中常委、“立委”王世堅中常會後轉述賴清德談話表示，賴在會中表示會積極善意回應美國，未來會適度增加投資美國金額，甚至可能考量將台廠投資墨西哥部分轉移到美國德州，以及增加對美天然氣與原油採購是可能方向。



參與民進黨中常會者轉述，針對目前特朗普政府政策，賴清德在中常會發表國際情勢看法，我們與美國有充分溝通管道。“行政院”也組成專案小組與美溝通，政策都在討論當中，政府部門一直都有在做。



對於特朗普上台的一連串經濟作為，民進黨發言人韓瑩在中常會後轉述。賴清德提到，近期國際市場受到諸多因素影響，有一些波折，在新春開工時，也對台灣的經濟、造成短暫的震盪。



賴清德也說，台灣要在國際情勢的快速變化中，找出自己最有利的位置，同時貢獻區域繁榮發展，更要堅持以規則為基礎的國際秩序，並重視理念相近盟友的意見。我們在守住國家利益、原則底線之外，要展現出“願意多做、願意多幫忙”的態度，才能在國際互動上，獲取更多談判的利基。



王世堅在會後受訪提及，中常會賴清德主席並未提及大罷免議題，主要講到重要對美議題，對台灣來說最重要“友邦”是美國，美國是世界警察主導世界經濟，賴清德對中常委以及從政黨員進行一些說明與看法。

