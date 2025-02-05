台灣燈會重返桃園　打造科技光影盛宴

台灣燈會在機捷A19桃園體育園區站旁設置“光的遊戲場”展區，7日起試營運。（桃園市政府提供） 中評社桃園2月5日電／台灣燈會時隔9年重返桃園，位於A19站的燈區將於7日周五開始試營運。本次燈會特別引進知名IP寶可夢，還設置向世界冠軍中華隊致敬的“光耀之球”光之投影，中國國民黨籍桃園市長張善政表示，各相關局處已做好周全準備，期待給遊客最佳體驗。



今年燈會以“光聚千塘”為主題，分為“光的遊戲場”（A19桃園體育園區站）及“主燈展演場”（A18高鐵桃園站）兩大展區。除觀光署與台鐵合作推出“微笑冠軍號”主題彩繪列車，桃園捷運也推出“快樂桃子號”主題列車，首度運用AI科技讓列車與燈會現場的“時空之塔”燈組連動，讓遊客從搭車開始就能體驗燈會氛圍。



市長張善政5日上午主持市政會議時表示，台灣燈會時隔9年重返桃園，A18站燈區由“交通部”觀光署負責、A19站燈區由桃市府負責，市府將A19站燈區打造為“光的遊戲場”，7日即將開始試營運。9年來桃園改變很多，希望透過這次燈會，展現出不一樣的桃園。展區重點包括埤塘、光影藝術等，除了結合埤塘美景與光影藝術的創意燈具，向獲得世界冠軍的中華隊球員們致敬的“光耀之球”光之投影，還有巨型的“寶可夢”燈件卡比獸、皮卡丘，以及超過80組精彩表演，都將在台灣燈會迎接全台灣的賞燈民眾。



為了豐富燈會內容，市府特別舉辦全台花燈競賽，邀請全台各地的燈會愛好者、藝術家、設計師及學生團體共同參與，共計5組289件作品參賽。



市府教育局指出，此次全台花燈競賽設有多個組別，包括親子組、國中組、高中職組、大專社會組及機關團體組，共計5組289件作品參賽，其中以“蛇來運轉”為主題的競賽花燈高達12組，以蛇為主題的燈會作品高達242件，競爭激烈，在台灣燈會展區頗受矚目，預計2月8日公布競賽得獎名單。