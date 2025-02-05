柯建銘怒罵黃國昌自尋死路　政治死刑的人

柯建銘受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月5日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨代理主席黃國昌日前嗆兼任民進黨主席賴清德，應該在中常會上聲明停止大罷免。但據了解，賴清德在會中並未提及大罷免相關議題，僅有民進黨“立法院”黨團總召柯建銘再提到大罷免議題。柯會後受訪大罵，黃國昌已經是政治死刑的人，還要出來對嗆賴清德，還要賴清德出來說停止大罷免，根本是自尋死路。



民進黨中常委、“立委”王世堅中常會後受訪也說，常會中賴清德對於大罷免事情“隻字未提”。至於自己被罷免團體連署會不會感到莫名其妙？他說，他個人覺得莫名其妙，但是他是要被監督的人，沒有講話的份，在罷免這件事情上，沒有講話的立場。



據轉述，柯建銘在中常會報告說，今天是最關鍵性中常會，“立法院”將有三個覆議案，還說現在是要抗中保台的時代，只有民進黨在保衛台灣，中國對台佈局已久，關鍵時候就看得出來誰真？誰假？邪不勝正。



柯建銘在中常會後受訪表示，今天民進黨中常會是有史以來最重要一次中常會，民進黨價值理念就是保衛台灣。“總統”兼任黨主席，“憲法”責任是“國家安全”，“國家”興亡匹夫有責，是蔣介石講的話，“總統”天職是捍衛“國家安全”，理念上我們看待真正“違憲”“總統”是馬英九出賣台灣，未來“立法院”有三個覆議案是非常荒謬的事情。



他還說，鍾馗除妖，台灣人民人人都是鍾馗，我們一起除妖，這些出賣“國家”的妖魔鬼怪，都要化為青煙。黃國昌敢出來跟賴清德對嗆，黃國昌與國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁在政治上被判死刑，出賣“國家”可以蓋棺論定了。已經政治死刑的人，還要出來對嗆賴清德，還要賴清德出來說停止大罷免。黃國昌根本是自尋死路，在死刑棺材裡對嗆賴清德，以為可以有華麗壽衣穿，但是黃國昌連壽衣都找不到，因為已經屍骨無存。



柯建銘表示，未來國民黨“立委”一定會全部再見，包括不分區，大巨變之後台灣會重整。希望有一個新國民黨出現，深藍、紅統國民黨應該要消失，告訴大家最偉大時代來臨，“國家”要重整，朝野就能和諧，大家共同迎接這個時代。