辜嚴追隨蔣宋做公益　105歲辭世驚人巧合

辜嚴倬雲與蔣宋美齡合照。（照片：婦聯會提供） 辜嚴倬雲。（照片：婦聯會提供） 中評社台北2月5日電／海基會創會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲2月4日辭世，享壽105歲。婦聯會5日發布新聞稿表示，辜嚴倬雲追隨創會主委蔣宋美齡長期領導婦聯會，致力於“愛國敬軍”及公益慈善兩大業務，在婦女福祉、社會福利與國際交流等領域貢獻尤為卓著。



驚人巧合的是，辜嚴倬雲與蔣宋美齡都是以105歲高壽辭世。



婦聯會主委雷倩今天表示哀痛，除婦聯會旗下所有組織都將到台泥大樓靈堂哀悼以外，婦聯會也整理辜嚴倬雲生前的資料、照片，並陳列於辜嚴女士生前在婦聯會5樓的辦公室，供親友哀弔、紀念。



婦聯會指出，辜嚴倬雲前主委自1980年起擔任婦聯會總幹事，於2003年繼任主任委員至2017年，期間積極推動婦女權益與社會服務，領導多所醫療、教育、社福及特殊服務機構，致力關懷社會弱勢，促進兒童、老人及貧困家庭的福祉。其仁愛胸懷與遠見卓識，使婦聯會在公益事業上不斷拓展，影響深遠。



婦聯會表示，辜嚴前主委參與領導ICW及YWCA等國際婦女團體，透過外交與交流提攜後進，推動台灣婦女團體與國際接軌，為台灣在全球婦女發展領域奠定重要地位。其努力不僅贏得“國內外”高度肯定，更成為後輩學習的典範。



婦聯會提到，2017年政府以莫須有之名打壓婦聯會，辜嚴前主委親自領導本會據理力爭，後竟因此遭“內政部”撤免，雖無損其一生功業，然天地悠悠，後世史家亦必還辜嚴前主委公道。如今斯人辭世，其精神長存。



婦聯會表示，本會整理其婦聯會時期大事年表，代表性照片，及二相關文獻索引供各界參考。相關文獻與照片亦保留在辜嚴前主委5樓辦公室，以聊表敬重之忱。



婦聯會同仁謹以無限哀思悼念，向辜府親屬致以最深切的慰問。願辜嚴前主委安息，其善行仁愛永續傳承，澤惠後世。