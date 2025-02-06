梁為超：台逆潮流禁DeepSeek很不智

中國國民黨籍桃園市議員梁為超。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月6日電（記者 盧誠輝）大陸DeepSeek AI模型爆紅震撼全球，台灣官方卻下令公部門禁用。中國國民黨籍桃園市議員梁為超接受中評社訪問表示，DeepSeek讓AI產業普及化已是未來新趨勢，就連過去和中國關係緊張的印度也成其全球最大用戶，台灣不應該再畫地自限、逆風而行，否則只會阻礙台灣AI產業發展，實在非常不智。



梁為超，台北市立大學運動教育碩士，2009年首次當選升格“直轄市”前的桃園縣議員，後連任3屆升格後的桃園市議員，曾任中壢國際青年商會第34屆會長，現為啟思民本基金會董事。



梁為超指出，DeepSeek推出後的首月下載量就高達1600萬次，是微軟（Microsoft）公司OpenAI在2022年底推出ChatGPT首月下載量（900萬次）的近2倍，就可看DeepSeek確實已是AI產業的未來新趨勢，更已成為目前AI產業的拐點。



他提到，DeepSeek問世才短短幾天，不管是在蘋果的App Store或Android Play Store中，下載量在全球140多個國家中都高居第一位，尤其印度更是DeepSeek新用戶的最大來源地，占DeepSeek在所有平台下載量的15.6%，充分反映出DeepSeek的火熱程度。



梁為超強調，就連過去和中國關係如此緊張的印度，都能拋開成見，抓緊DeepSeek所帶來的AI產業新趨勢，但反觀台灣卻因意識形態作祟選擇逆風而行，“數位發展部”甚至還在春節連假期間就要求公務機關都應限制使用DeepSeek的AI產品，“行政院長”卓榮泰更在大年初六開工第一天就宣布公務機關全面禁用DeepSeek的AI服務。