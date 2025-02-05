賴未表態反對大罷免　民眾黨：勿玩兩面手法

民眾黨代理主席黃國昌。(中評社 資料照) 中評社台北2月5日電／台灣民眾黨代理主席黃國昌要求民進黨主席賴清德須在今日中常會對“大罷免”表態，但賴隻字未提。民眾黨下午發布新聞稿表示，賴清德不要玩兩面手法，一面說尊重大罷免的公民團體，一面又躲在公民團體背後，操弄政治鬥爭。



本屆“立委”任期於2月1日滿一週年，綠營側冀全台遍地開花嗆罷藍委。民眾黨代理主席黃國昌4日對民進黨主席賴清德下“最後通牒”，要賴在今日中常會上公開表態反對“大罷免”，否則民眾黨會下鄉宣講不適任綠委。



對於賴清德未表示反對“大罷免”，台灣民眾黨指出，請賴清德不要玩兩面手法，近期台灣政局紛擾，已經影響社會穩定及未來發展。



台灣民眾黨強調，賴清德一面喊穩健有序的領導台灣，一面卻散布假消息，抹黑理性監督總預算的“立委”；一面說尊重大罷免的公民團體，一面又躲在公民團體背後，操弄政治鬥爭。



台灣民眾黨表示，賴清德若真想展現“願意多做、願意多幫忙”的態度，就應讓國際社會看見民主穩定的台灣，應立即要求黨內停止操作罷免，把資源與焦點放在真正攸關台灣未來的課題上。畢竟，沒有真正落實團結、沒有真正尊重多元與對話，所有政治宣示都將淪為口號而已。