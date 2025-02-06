中評觀察：李文忠被拔官原因何在？不容雜音

李文忠曾是民進黨新潮流系主幹之一。（中評社 資料照） 中評社台北2月6日電（評論員 林淑玲）從“退輔會”轉任台軍方智庫、“國防研究院”執行長僅半年的李文忠4日傍晚以健康因素為由請辭，火速獲“國防部長”顧立雄批准。傳出引爆點是李文忠月前受訪對青鳥上街、朝野對抗僵局等議題向府院開砲，高層要他自己請辭。此案顯示民進黨內部堅壁清野，不容許雜音的氛圍。



大砲性格的李文忠從就讀台灣大學時代就參與黨外運動，在民進黨資歷甚深，曾是新潮流系主幹之一，歷任兩屆“國大代表”，兩屆“立委”。他在2006年底陳水扁家族巨貪爆發後，與林濁水一起宣布辭“立委”，由此可看出他的風格。其實李文忠內部開砲已不是第一次，這次他被請辭的導火線是去年底上深綠媒體人廖筱君節目公開抨擊府院，引發高層不滿讓他丟了官。



李文忠在節目上的批抨認真看也沒什麼特別，例如他針對民進黨上街頭說，“我要提醒民進黨，民進黨是執政黨”，“政府上街頭，應該要謹慎”，“大法官為何不讓國民黨推薦？馬英九是非常糟糕的‘總統’，但馬的時代他的大法官多糟糕嗎？我也看不出來”。“政府要想辦法，事先要想辦法”等等。



另傳出，李文忠“退輔會”副主委任內，就經常在綠營派系要角的line大群組中開砲，去年3月時曾針對“海巡署”在金門撞翻大陸漁船鬧出人命的事抨擊，直指台灣海巡船竟然沒有錄影設備及側錄器，“匪夷所思，迄無合理解釋”。後來他在群組的發言還被截圖流出登上媒體。

