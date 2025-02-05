“政院”中辦稱經費遭砍要關門　網秀照打臉

吳音寧表示，“行政院”中部聯合服務中心經費遭砍99%面臨停擺。（照片：吳音寧臉書） 臉書粉專“海邊睡睡唸”PO出台“外交部”中部辦事處的照片打臉吳音寧。（照片：海邊睡睡唸臉書） 中評社台北2月5日電／藍白聯手刪除今年度總預算，“行政院”中部聯合服務中心抱怨經費遭砍99%，出身民進黨的執行長莊競程、副執行長吳音寧都在臉書哀號，稱業務費僅剩7萬元，電話費、水電費繳不出來，民眾恐無法在中部辦護照。台“外交部”中部辦事處也回應，目前辦理護照業務一切正常、沒有收到暫停服務的通知。也有粉專實際到“行政院”中辦大樓發現，現場人山人海都在辦護照，“關完燈拍一拍作秀啊”。



針對“行政院”中辦業務費遭砍99%，莊競程日前表示，經費僅剩7萬元，對業務造成非常嚴重的影響，水電費已要繳不出來，而且影響最重的就是辦領護照，恐對人民的權益影響極大；吳音寧4日也在臉書發文，貼出“行政院”中部服務中心的門口公告：“因本中心2025年度預算被“立法院”刪減99%，只剩7萬餘元，故所有服務業務將受到嚴重影響，可能面臨延宕或停擺，造成不便請見諒”，還稱這個月水電費、油錢、電話費已經付不出來，點名中部11名藍委讓公務員無法辦公。



根據《中時新聞網》報導，實際致電辦公地點位於“行政院”中部聯合服務中心的“外交部”中部辦事處，詢問近幾日是否能辦理護照業務，總機人員回應，目前相關業務一切正常，沒有收到暫停服務的通知。



臉書粉專“海邊睡睡唸”今也發文，分享“行政院”中辦一樓“外交部”中部辦事處的實際狀況，照片中可見現場有大批民眾都在排隊等候辦理相關業務，辦公室內也都是正常開燈運作。



“海邊睡睡唸”說，吳音寧發了一張中部辦公室停止辦公的照片，莊競程還恐嚇大家以後要去台北辦護照了，結果根本就是關完燈拍一拍作秀啊。經過特派員現場直擊，辦理護照“外交部”中部辦事處”的地方就在一樓，就算樓上真的全都被關了（實際上根本也沒關，燈都亮著呢），辦護照的地方根本也不會被影響，現場人山人海，大家都在辦護照，致電“行政院”中部辦公室詢問，客服人員也表示根本沒接到暫停服務的通知。