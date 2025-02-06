杜震華：台官方對美國退讓太快非好事

華梵大學人文教育中心特聘教授、中華貨幣金融協會理事杜震華。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月6日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普擬對半導體課高關稅，華梵大學人文教育中心特聘教授、中華貨幣金融協會理事杜震華接受中評社訪問表示，在複雜的地緣政治環境下，台灣與美國議價的空間並不大，但台灣的先進製程晶片，較易將關稅成本轉嫁給美國消費者，經濟面影響不大。而台灣政府若對美國退讓太快，並不是一件好事。



杜震華說，政治面上，特朗普的目的是要台積電增加對美投資設廠，以滿足“製造業回歸美國”，及美國能生產涉“國安”的先進製程晶片，只要台積電握牢最新一代的晶片生產技術，如2奈米、1奈米，考慮在美多設先進製程晶片廠，還能化解特朗普對台灣壟斷高階晶片的“惡感”，不見得不好。



杜震華指出，不過，台灣政府若對美國退讓太快，也不是一件好事，與中國大陸維持某種程度的關係，這才是應對美國最有利的做法，若太依賴美國，或許哪一天台積電最新一代晶片生產技術就不保了。



特朗普日前表示將對電腦晶片、半導體課徵高關稅，並再度批評98%的晶片生意都跑到台灣，希望這些產業回到美國。台“經濟部”3日發出聲明，提供4項應對方式，包括：1、成立專案服務小組及諮詢專線，提供即時協助。2、針對廠商海外布局提供客製化服務。3、在美成立投資貿易服務中心，協助供應鏈海外布局。4、強化台美產業合作，助攻台商創新升級。



杜震華，美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士，歷任商業發展研究院商業政策所特聘研究員兼所長、“經濟部”顧問、台灣經濟研究院顧問、NCC通訊傳播委員會委員、外貿協會董事、“國大代表”、“中研院”經濟研究所副研究員、台灣大學“國家發展研究所”副教授。



杜震華接受中評社訪問表示，特朗普從選前至今一再提到台灣半導體產業的事，這代表特朗普團隊留意到台灣這幾年來的經濟成長率平均比先進國家來得高，財經雜誌“富比世”（Forbes）公布的2024年“最富裕國家”排行，台灣人均GDP位居第14（7萬6860美元），超越香港（7萬5130美元）、日本、韓國，且台灣這個筆尖竟然生產全球超過9成的先進製程晶片，連美國都不得不重視。