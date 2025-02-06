中評關注：綠推大罷免　轉移賴執政無力

賴清德昨天在民進黨中常會後發給黨工開工紅包。（照片：民進黨提工） 中評社台北2月6日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘最近力推大罷免，親綠民間團體已將罷免19名藍委、遭停權的新竹市長高虹安第一階段連署書送進“中選會”，藍綠對決氛圍頓時升高。“賴政府”面對美國總統特朗普關稅戰攪亂全球，看來並無具體應對方案，大罷免似有轉移執無力焦點之意。



賴清德昨天在中常會對特朗普關稅戰提出看法，黨中央並未對外說明，與會的英系中常、“立委”王世堅透露，賴有因應作法，將善意、積極回應美國。



相較於各國面對特朗普關稅戰都是採“以戰逼和”，“賴政府”似乎不敢說“不”。民進黨稱賴只是提出看法，但作法還不成熟，只是在討論階段。但還不成熟的政策做法就由英系中常委、“立委”對外說明，到底要表達什麼意思？



是英系質疑賴清德對美國新政府的因應作法感到質疑嗎？代表蔡英文對賴清德在因應特朗普政策上有意見？英國媒體《泰晤士報》1日刊登蔡英文專訪，標題為“我領導台灣8年，這是我讓特朗普站在我這邊的方式”。蔡試圖提醒賴清德，她與特朗普團隊關係良好，蔡英文藉此專訪透露什麼意涵，令人玩味。現在英系“立委”又率先透露賴清德對美國新政府關稅戰的想法，是認同賴還是要賴多請益蔡？還是王世堅只是要轉移國民黨說他是民進黨良心的新聞焦點？



若根據王世堅轉述賴清德對美國經濟、關稅的因應作法，並未透露贊同之意，只說“賴政府”對美國有積極善意。

