中評關注：三大關鍵藍軍應與黃國昌整合

韓國瑜去年初參選“立法院長”時曾拜會黃國昌，兩人相互擁抱。（中評社 資料照） 中評社台北2月6日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨代理主席黃國昌日前表態，願與藍營協商共推民調最高人選參選2026新北市長，藍營內部出現反對聲音，認為不該讓地盤給民眾黨。對藍營而言，有三大關鍵因素，必須緊抓白軍與黃國昌，不能再讓在野勢力分裂。



三大因素分別為，第一、確保“立法院”穩定過半優勢；第二、反制大罷免，必須仰賴白軍奧援；第三，面對2026地方選舉及2028大選，藍軍都需要藉由民眾黨的品牌形象爭取年輕票。



黃國昌日前同時拋出兩大話題，第一是願意與國民黨協調，2026共推民調最高人選參選新北市長。第二是不排除號召白營支持者反制大罷免，不過條件是賴清德未公開約束黨公職投身罷免。儘管兩件事情必須分開看待，但藍營有部分聲音認為，黃國昌是以協助反制罷免為誘因，想爭取藍營禮讓他參選2026新北市長，他們認為國民黨不該繼續養大民眾黨，反對新北市長這一仗與黃國昌整合。



不過從大局來說，有三大關鍵點，國民黨必須緊抓民眾黨，緊抓黃國昌，不能讓藍白聯軍散掉。首先第一點，在“立法院”藍白必須緊密合作，才能確保穩定過半的優勢。目前國民黨加上無黨籍友軍，在“立院”共54席“立委”，民眾黨有8席，民進黨則是51席，儘管藍軍對綠軍領先不大，但一旦把白委納入，在野瞬間可以62席優勢輾壓綠營，表決大戰可無往不利。



就2024選後的政治局勢發展來說，“立法院”已經是關鍵主戰場，所有政治議題都是圍繞“立法院”運作，如果國民黨在“立院”失去民眾黨的堅定支持，議事主導權便會出現動搖。所以基於“立院”運作需求，國民黨不能輕易因2026選舉與民眾黨分道揚鑣，進而影響在野在“立院”的多數優勢。



第二，目前民間團體已經對19席藍委提出第一階段罷免連署，後續很可能還會提出更多罷免案，遍地開花。面對罷免這一仗，藍營表面上拿出沉穩的態度作戰，但實際上風險不小。



從2024國民黨籍基隆市長謝國樑的罷免案來分析，同意罷免票數為6.9萬票，得票率44.8%，不同意票數為8.6萬票，得票率55%。雖然謝國樑以不小的差距拿下勝利，但比較2022基隆市長選舉的得票可以發現，民進黨候選人蔡適應當時拿下7.1萬票，得票率39%，謝國樑9.6萬票，得票率53%。

