中評鏡頭：新竹元宵燈會吸睛　小提燈超可愛

新竹元宵燈會在護城河畔打造6座創意燈飾作品。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月6日電（記者 盧誠輝）新竹蛇年元宵燈會今年以“蛇麼都好玩”為主題，結合童趣與科技，在新竹市護城河畔展出6座創意燈飾作品，因造型各具特色相當吸睛，而新竹市政府也在5日搶先曝光蛇年小提燈，因造型相當可愛，引發討論，新竹市政府也提醒民眾蛇年小提燈將在8日和9日開始發放，每日限量3千份，要搶要快。



新竹市政府今年在新竹市著名地標護城河畔打造包括“蛇來搖搖”、“蛇麼好事都花生”、“誰是蛇中蛇”、“蛇蛇游來游去”、“七彩變變蛇”、“蛇君”等6座創意燈飾，因造型各具特色，引爆話題，也吸引許多民眾到場拍照打卡。



新竹市政府5日也搶先曝光即將免費發放的蛇年小提燈表示，今年特別邀請國際級紙雕大師洪新富設計“妞妞蛇”小提燈，身體採竹節造型象徵“節節高升”，並結合新竹市的地標與文化元素，包括東門城、城隍廟、香山濕地等，融入現代科技感，造型相當可愛靈動。



新竹市政府城市行銷處指出，新竹市元宵燈會活動將於8日和9日在新竹火車站前廣場壓軸登場，除找來藝人與偶像團體接力開唱外，也將邀請新竹市在地學生社團與劇團帶來青春活力的舞台表演，護城河畔更有“元宵市集”，歡迎全台遊客一起到新竹市來賞花燈、聽歌、提燈籠、逛市集，享受充滿年節氛圍的幸福時光。