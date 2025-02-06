中評關注：黃國昌願戰新北　藍白合有空間？

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社資料照） 中評社台北2月6日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨代理主席、“立法院”黨團總召黃國昌近日接受專訪時拋出風向，對於2026選舉他除了會百分百投入全台輔選外，挑戰六都其中一都的市長也有可能，而新北市是他的責任區，不排斥藍白有協調或初選機制，共推一組人馬。



黃國昌這些話當然是在向中國國民黨釋出善意，背後意涵代表的是，他明白瞭解縣市長選舉尤其是六都市長的層級，民眾黨如果硬推人選出戰，非綠的藍白陣營分裂，很大機會只會重演2024大選的結果，讓綠營的候選人得利。



所以黃國昌拋出藍白協調或用初選機制共推一組人馬的風向，但以黃可能出戰的新北市長選舉這局來看，國民黨能和民眾黨協調的空間和機會看起來非常小，未來如何不讓藍白相爭，綠營得利，可能需要藍白領導階層發揮智慧解決。



尤其新北市是全台人口最多的城市，拿下新北對於國民黨的重要性不言而喻。盤點目前國民黨在新北市長的布局，現任新北市長侯友宜任期屆滿，有意讓現任副市長劉和然接棒參選，但劉的知名度和政治能量明顯不夠高。國民黨新北市“立委”洪孟楷也被點名是可能人選，也同樣被認為有份量不足的劣勢。



現任台北市副市長李四川則是最熱門人選，李曾任新北市副市長，在市政處理上，長年評價都非常高，被認為最有望替國民黨再度贏下新北市長一位，但李的意願不高，恐怕是目前最大問題。

