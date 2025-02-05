大年初九天公生　柯志恩拜廟祈福

國民黨籍高雄市黨部主委、不分區“立委”柯志恩5日晚間前往仁武天公廟拜天公。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月5日電（記者 蔣繼平）農曆大年初九為“天公生”，可望代表中國國民黨參選2026高雄市長的高雄市黨部主委、不分區“立委”柯志恩，5日晚間陸續前往仁武天公廟、左營新庄仔天公廟、鳳山天公廟、高雄玉皇宮等廟宇，向玉皇大帝參香祝壽，把握機會一一向民眾問好。每到這時，天公廟燈火通明，香客絡繹不絕，熱鬧無比。



仁武天公廟晚間湧入大量信眾入廟參香獻敬，現場燈火通明人山人海。柯志恩抵達時，仁武天公廟主委鄭榮昌熱情上前迎接，一行人也前往3樓靈霄寶殿祭拜玉皇大帝，祈求新的一年風調雨順，國泰民安。國民黨議員吳利成、前議員陳若翠陪同。



仁武天公廟廟埕廣場供桌擺放許多民眾準備的供品，主委鄭榮昌說每年都可擺滿1千多份，非常熱鬧，而廟方也會替準備熱湯圓，希望大家吃甜甜，圓滿又團員。購買天公金（每份新台幣100元）與安燈（每盞200元）櫃檯前方也擠滿信眾。



初九“天公生”是台灣一年一度重要的傳統信仰之一，農曆新年初九這一天，天公會降生世間，因此前一晚開始人們會準備供品，包括水果、糕點、酒等，前往廟宇祭拜，祈求來年平安順利、風調雨順、五穀豐收，各地相關廟宇都會一路熱鬧到午夜。