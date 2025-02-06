選戰藍白合？黃國昌：尊重國民黨民主機制

民眾黨代理主席黃國昌主持新春團拜。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月6日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨代理主席黃國昌日前拋出，2026地方首長選舉，目前新北市是自己的責任區，不排斥藍白有協調機制，共推一組人馬。中國國民黨則回應，黨內一直都有初選制度。黃國昌6日表示，國民黨內有民主機制與決策，是理所當然的事，尊重。



黃國昌表達，2026選戰會全心全力100%投入，不管全台輔選，還是直接下去戰其中一都的地方首長，新北目前是他的責任區，在新北耕耘從沒停止過，如果有藍白協調機制，他完全不會排斥。國民黨發言人楊智伃隔天回應，國民黨一直以來都有初選制度，2026會透過制度協調出最好的候選人。



台灣民眾黨6日上午舉行新春團拜，民眾黨代理主席黃國昌、秘書長周榆修、“立委”張啟楷、吳春城、陳昭姿、麥玉珍、台北市議員張志豪、新北市議員陳世軒與黨公職約20多人團拜，彼此互道新年快樂。



黃國昌接受媒體訪問表示，每一個政黨都有各自政黨的主體性，民眾黨面對2026年地方選舉，從各個縣市六都的議員及地方首長，我們都會推出最強的陣容來爭取選民支持。



黃國昌說，至於中國國民黨，他們作為另一個獨立的政黨，有自己的黨內民主機制與決策，這是理所當然的事情，我們也表示尊重。