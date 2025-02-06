與英系要角嫌隙未解？賴又缺席指南宮活動

蕭美琴出席出席指南宮“玉皇聖誕護國祈安禮斗大法會”，指南宮常務董事黃承國（左一）陪同。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月6日電（記者 張穎齊）台北市木柵指南宮2023年舉行三獻大典活動時，指南宮常務董事黃承國邀集藍白2024候選人，獨漏賴清德。豈料6日舉行的天公聖誕大法會再度未邀賴清德，而是邀了蕭美琴、馬英九。賴清德因曾宣布反黑金，盛傳與英系黃承國種下嫌隙，而賴今日未有公開行程、卻派蕭美琴來，備受關注。



指南宮2023年7月5日舉行“孚佑帝君成道1143周年三獻大典”時，中國國民黨2024候選人侯友宜、台灣民眾黨候選人柯文哲都到場與會，對於獨漏民進黨2024候選人賴清德，黃承國當時受訪表示，按慣例只邀“總統”、不會特別邀“副總統”。賴清德競辦回應，賴已安排其他行程，請外界勿妄加揣測。怎料此次2025大年初六拜天公日，卻是邀到蕭美琴、未邀到賴清德。



黃承國曾任民進黨台北市黨部主委，並曾被蔡英文聘為“國策顧問”，但因2021年台北市黨部前評委會召集人趙映光之子趙介佑涉毒，引發“排黑”聲浪，黃承國也辭去相關職務。不過，黃承國在英系的地位仍舊穩固。



蕭美琴6日出席指南宮“玉皇聖誕護國祈安禮斗大法會”，與會的有指南宮主委高超文、黃承國、民進黨台北市黨部執行長趙心瑜、民進黨籍台北市議員王閔生等。



蕭美琴在大批隨扈維安下，入內參拜全程不開放媒體採訪，僅能在宮廟外遠拍。高超文致詞表示，感謝蕭美琴代表賴清德來敬天祈福，祝福“國泰民安”、社會安定、大家賺大錢，指南宮有幫賴清德、蕭美琴等領導人本命加持。



蕭美琴致詞表示，感謝高超文、黃承國，她來指南宮祈求“國家”平安，今天是天公生日的大日子，指南宮所代表的正能量能夠遍及全台灣，放眼望去大台北盆地，百姓百工百業都為國家經濟繁榮社會工作，她代表賴清德來，希望一起在正確道路上，順利帶領“國家”，即便遇到內外許多挑戰，在各種風雨中走得都踏實、實在，相信台灣人良善，都能夠確保“國家”獲得神的庇佑。過年期間大家相互祝福，祝福家庭和順、身體健康、國家興盛、國泰民安。



蕭美琴致贈福袋給高超文，高超文回贈指南宮紀念冊與心經。黃承國、趙心瑜等人全程陪同蕭美琴，互動良好。