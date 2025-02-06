彰化天官賜福法會　王惠美祈兩岸平安無戰事

彰化縣長王惠美參拜祈福。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月6日電（記者 方敬為）彰化縣政府、彰化縣議會、鹿港鎮公所、鹿港鎮民代表會與中華玄門總會今天合辦2025“大彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會”，中國國民黨籍縣長王惠美率縣府局處主管，恭迎眾神聖駕，祈願國泰民安、風調雨順。王惠美表示，彰化舉辦天官賜福法會邁入第4年，是安定社會的力量，除了庇佑彰化縣運昌隆，也希望兩岸平安無戰事，各行各業好發展。



彰化縣自2021年因應新冠疫情嚴峻、社會氛圍不佳，為了安定民心，縣府開始與中華玄門總會合作，在鹿港鎮舉辦天官賜福陰陽兩利大法會，今年邁入第4年，6日舉辦“法壇敬拜、開斗火、恭迎聖駕”大典，王惠美率縣府局處首長，與國民黨籍“立委”謝衣鳳、鹿港鎮長許志宏、本科法會大總理羅玉晴、玄門總會總會長吳宏烈、各級民代、產業界人士、地方仕紳等一同參拜祈福。



王惠美表示，今天是正月初九“天公生”（玉皇大帝聖誕），彰化縣每年都在鹿港舉辦天官賜福陰陽兩利大法會，今年邁入第4年，一年比一年更隆重、更盛大，歡迎鄉親前往參拜，也聽到很多鄉親回饋，不論是在家中或出外工作都是更加順利，參與民眾也越來越多，特別感謝中華玄門總會與眾師兄姊及各善心大德共同來促成法會，特別在疫情期間、有發生重大交通事故時，舉辦法會更加安定民心。



王惠美說，大彰化地區天官賜福法會已成為縣內重要的宗教禮俗活動，是一股安定的力量，彰化各行各業代表也會參拜祈求事業順利，縣府祈願彰化縣政昌隆，也祈求兩岸平安無戰事，台灣能夠穩定發展。



王惠美並特別安排長子周一中前來開斗火保平安，對法會相當誠敬。法會2月6日舉辦法壇敬拜、開斗火、恭迎聖駕後，將一連舉行至2月12日，完成分普施科儀、法會圓滿恭送聖駕迴天，宣告法會落幕。