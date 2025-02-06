刪預算導致辦護照需北上　葉元之痛批造謠

藍委葉元之接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月6日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”葉元之今日在“立法院”受訪時，針對“行政院”中部聯合服務中心的預算削減爭議表示，該單位稱因預算遭刪減，導致以後民眾辦護照需北上台北，但實際上護照業務歸“外交部”主管，與中部中心無關。他酸該中心無法說明自身業務受減預算影響，更證明了此機構存廢問題與預算應受到檢討。



針對“行政院”中部聯合服務中心聲稱因預算削減，將影響護照申辦服務，葉元之回應指出，辦理護照本來就是“外交部”的職權，中部聯合服務中心不應將與自身無關的業務混為一談。他認為該單位若因預算被刪影響業務，應清楚說明具體受影響項目，而非誤導民眾。他更酸說，該單位是否缺乏實際業務，否則不應藉由護照議題轉移焦點，反而證明了刪減預算不影響其業務。



此外，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡近日指控，“行政院”各區聯合服務中心安插了多名民進黨前“立委”、落選人及黨部幹部，形同“酬庸安養院”，每年花費近4000萬元新台幣公帑。葉元之對此回應表示，過去民進黨內部也有“立委”曾主張應裁撤這些中心，如今卻試圖為其辯護，令人質疑其立場的轉變。他指出，聯合服務中心多由民進黨政治人物擔任職務，部分人士甚至在此延續政治活動，為日後選舉鋪路。他認為，該機構應清楚交代實際業務內容，而非藉由外部議題合理化自身存在，否則也反映出其存廢與否並無太大影響。



葉元之強調，聯合服務中心是否有存在必要，應回歸業務本質來檢討，而非透過渲染或誤導資訊來合理化編列預算。