擊垮南投綠營！許淑華支持度高達6成8　

有媒體5日公布最新民調，國民黨籍南投縣長許淑華施政滿意度高達67.95%。（南投縣政府提供） 中評社南投2月6日電／南投縣草屯鎮於上月18日進行鎮長補選，中國國民黨支持的無黨籍簡賜勝以2萬6505票（得票率64.80%），大勝民進黨蔡銘軒的1萬4397票（得票率35.20%）。《菱傳媒》5日公布“南投縣長施政滿意度”最新民調，國民黨籍南投縣長許淑華施政滿意度高達67.95%。國民黨支持度較2023年調查，從32.93%成長為36.87%，上升了3.94%，民進黨與台灣民眾黨支持度都下滑。



根據《菱傳媒》5日公布在1月14日至1月18日所做的最新民調中可以看到，因為南投草屯鎮長補選許淑華操盤成功，讓無黨籍縣議員簡賜勝在勝選後也感謝許淑華力挺，而這次從綠營手裡挖回草屯要角，不旦奠定許淑華連任基礎，幾乎擊垮已分裂的南投綠營。而受訪者對於許淑華的整體施政，有42.82%的民眾表示“非常滿意”，有25.13%的民眾表示“滿意”，有19.44%的民眾表示“不滿意”，有12.61%的民眾表示“非常不滿意”，整體滿意度為67.95%，比起2023年7月上任半年後的滿意度下滑1.28個百分點。



民調顯示，政黨支持度的部分，國民黨從2023年的32.93%成長為36.87%，上升3.94%。而民進黨與台灣民眾黨支持度都下滑，支持度分別是14.27%、6.22%，各自下滑1.87、0.44個百分點。不過值得注意的是，在中立選民支持度的部分，也從42.21%掉到36.60%，這國民黨在南投的支持度，已趕上選人不選黨中立選民的36.6%。



這項調查是由《菱傳媒》委託，台灣大學政治系教授張佑宗問卷設計與調查顧問，皮爾森數據負責執行，經費來源為《菱傳媒》。針對南投縣年滿20歲以上之網路人口，從2025年1月14日至2025年1月18日進行調查，當中有效樣本為1202份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.83%以內。



