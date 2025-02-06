黃國昌點名罷免4綠委　將助公民抗綠色威權

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月6日電（記者 鄭羿菲）綠營掀起“大罷免”，台灣民眾黨代理主席黃國昌6日強調，非常遺憾賴清德決定一意孤行，接下來他會協助憤怒、自主的公民，站出來對抗綠色威權，一定會有非常具體的行動。



民眾黨目前8席“立委”皆是不分區，依法無法罷免。



黃國昌雖未再點名不適任綠委，但日前已點名台北市的吳思瑤、吳沛憶、高雄市的許智傑、屏東縣的鍾佳濱，將到這些綠委選區宣傳不適任的事蹟。黃國昌昨天上網紅“館長”陳之漢直播時稱，自己是搞社運起家，很清楚社運的know how，接下來他會號召憤怒的公民集結，並傳授這些know how，至於公民團體未來要怎麼做，民眾黨不會派人下指令。



媒體追問，會否幫新北市遭罷免風險較高的中國國民黨籍“立委”葉元之站台？黃國昌未明確回應，他僅說，我們不是在挺國民黨，挺的是台灣的民主，民眾黨站出來要對抗的是賴清德發起的綠色威權。



朝野吹起大罷免號角，近20個親綠罷免團體3日新春開工第一天就赴“中選會”送罷免19名藍委的連署書，呼應柯建銘日前喊出大罷免。



台灣民眾黨6日上午在黨中央樓下舉行新春團拜，民眾黨代理主席黃國昌、秘書長周榆修、“立委”張啟楷、吳春城、陳昭姿、麥玉珍、台北市議員張志豪、新北市議員陳世軒與一眾黨公職約20多人團拜，彼此互道新年快樂。



黃國昌接受媒體訪問表示，民進黨發動的大罷免，在政治上毫無正當性，現在已經搞到波及無辜的店家，把台灣社會搞得烏煙瘴氣，這種只要不順民進黨的意，就出征、攻擊，絕不是台灣社會所樂見的狀況，但賴清德似乎決定一意孤行放任柯建銘等人，不惜撕裂台灣社會創造民進黨的政治利益，非常遺憾，相信台灣人民新年的共同希望，是守護台灣的民主、對抗拒綠色的威權，不讓民進黨政府繼續撕裂台灣社會。



黃國昌說，過去這段時間，有非常多台灣人民看到這樣的現象是憤怒的，這些公民希望能集結對抗綠色威權、團結守護台灣民主，接下來他會協助這些憤怒的公民，站出來對抗民進黨的綠色威權體制，一定會有非常具體的活動、行動。



至於民進黨籍“立委”王義川稱，黃國昌下鄉宣講的話，就到旁邊開直播辯論，黃國昌諷道，堂堂一個大“立委”，雖然是“綜藝咖”的，要辦活動就自己辦，不要別人辦活動就跑來蹭，這樣不好吧？毫無格局。