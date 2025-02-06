綠轟吳春城海撈11億賺四代　要黃國昌說清楚

民進黨團今天再度鎖定吳春成，指旗下公司得標政府標案進行攻擊。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月6日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團今天再度鎖定台灣民眾黨不分區“立委”吳春城壯世代議題追打。黨團幹事長吳思瑤指出，吳春城就任“立委”第一年就積極遊說“壯世代”，現在終於瞭解早已完成註冊，可以搭配商標，把政治權力轉為商人利益，壯世代登記後可以商機無限，成為寡占事業。他們也質疑，吳春城相關家族企業利用壯世代要“賺四代”，並且海撈新台幣11億元政府標案，有圖利之嫌，柯文哲提名“柯友友”都是政商關係複雜，希望民眾黨代理主席黃國昌要出面說清楚，不要雙標。



民進黨“立法院”黨團今天召開“壯世代？賺四代？海撈11億政府標案，民眾黨比雙標還雙標”記者會，由吳思瑤、書記長陳培瑜與副書記長郭昱晴出席。



吳思瑤指出，吳春城什麼都要壯世代，過年非常貼心送給“立委”禮物都善用公關口號，很會搞行銷，我們收到的爆米花還幫壯世代宣傳。她說，壯世代可以賺四代，從吳春城家族企業來看，岳父、岳母、妻子、小孩等都有公司並擔任要職，事業版圖是綿密的政商關係。民眾黨前主席柯文哲過去一再批評不能有政商關係，但是卻提名吳春城出任不分區“立委”，這不是政商關係？什麼是政商關係。



吳思瑤也說，吳春城精準投資壯世代，用壯世代之名就可以賺四代，海撈11億元，整個事業體是常勝軍都可以拿下政府標案。包括：爆米花數位資訊董事長張美慧是吳春城妻子，監察人吳庭萱是吳春成女兒，這間公司就得標政府標案1億417萬元；戰國策國際顧問公司董事長一樣是張美慧，監察人也是吳庭萱，政府標案得標金額有5億8567萬元；民意傳播公司董事長也是張美慧，監察人吳庭萱，得標金額3億9321萬元，還有大社會公司、顧律國際顧問公司等總共得標金額高達11億元。