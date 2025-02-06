陸踩線團遭擋　彰化縣長王惠美替觀光業發聲

彰化縣長王惠美致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月6日電（記者 方敬為）大陸宣布開放福建、上海民眾赴台團體遊，兩地旅遊踩線團已向台方提出10日赴台考察申請，但陸委會堅持應循觀光小兩會討論，導致踩線團來台可能生變。中國國民黨籍彰化縣長王惠美今天對此表示，彰化歡迎包括陸客在內的各方旅客，多到彰化旅遊，她也替觀光業者發聲，業界期待越多遊客來台越好，希望有關單位能呼應觀光旅遊業者的期待。



大陸文旅部1月17日宣布將恢復福建、上海居民組團到台灣旅遊，福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出來台考察申請，據瞭解，兩地旅遊業者踩線團希望2月10日可以來台，上海團12人、福建團16人，來台預計停留6天，行程以台灣西岸為主，從台北南下到高雄，最後再搭高鐵北返到桃園搭機離開，嘉義等南部景點也會納入。



但陸委會對於相關申請尚未放行，仍堅持相關事宜先循“觀光小兩會”討論後再進行，但台旅會、海旅會迄今仍尚未接觸溝通，也讓陸客來台踩線團是否能趕在2月10日來台出現變數，台灣觀光旅遊業者對此相當擔憂。



對於陸客團恢復來台，王惠美6日出席“大彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會”受訪表示樂見，她強調，彰化縣積極推展觀光旅遊，來者都是客，不只要爭取大陸客，包括歐美客、日本客、韓國客、東南亞客都歡迎到彰化來旅遊，各方遊客多多益善！



王惠美說，這幾年縣府積極推動，讓彰化的觀光產業持續進步，來彰化旅遊可以體會有別於其他縣市的漫遊感，希望全世界的觀光客有機會都可以來彰化，體驗彰化之美，到各鄉鎮享受漫遊的樂趣。



王惠美指出，聽到許多基層觀光業者對陸客團恢復來台的期待，希望有關單位能夠有所呼應，縣政府也會持續行銷彰化觀光，推出更多元的觀光旅遊活動，吸引更多來自世界各地的觀光客到彰化來。